"Перед вами стоят нелегкие задачи": Янукович обратился к Зеленскому

Беглый экс-гарант поздравил новоизбранного президента Украины и предупредил его о серьезных вызовах

Фото: president.gov.ua

Признанный виновным в госизмене экс-президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Сообщение бывшего гаранта опубликовал на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

"Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории", – сказал он.

По словам Януковича, украинский народ расколот, а война на Донбассе продолжает уносить жизни украинцев. Поэтому перед новым президентом встанут тяжелые задачи.

"Сейчас перед вами стоят нелегкие задачи. Главные – принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет … Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их", – говорится в поздравлении бывшего президента.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 8:20 22 апреля, Зеленский набирает 73,19% (12 160 694 голосов избирателей), у Порошенко – 24,48% (4 068 156). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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