Передача моряков Россией означает выполнение части решения Морского трибунала – адвокат

Формально решение Трибунала РФ так и не признала

Фото: twitter.com/KaterynaZelenko

Передав Украине захваченных моряков, Россия фактически выполнит часть решения Морского трибунала. Об этом сообщил журналистам в Киеве адвокат моряков Николай Полозов.

"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А Трибуналу все равно – будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", – заявил он.

Полозов добавил, что формально решение Трибунала Россия так и не признала. Адвокат отметил, что "важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая". При этом он затруднился спрогнозировать возможность возвращение Украине трех военных кораблей.

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По мнению адвоката, в дальнейшем в отношении моряков может быть принято решение о заочном осуждении или они могут быть оправданы.

"Но отбывать наказание в Украине они не будут. тут они герои", – подытожил Полозов.

Напомним, Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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Все подробности обмена читайте в материале "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео". Кроме того, смотрите на на сайте "Сегодня" онлайн-трансляцию обмена.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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