Передали привет "ТНТ": в России вышла газета с Зеленским и "Хубло" на обложке

"Ведомости" жестко пошутили над пропагандистами с "ТНТ"

Фото: Ксения Болецкая/Facebook

Вслед за Time, один из выпусков которого вышел с фото президента Украины, Владимира Зеленского разместили на первой странице куда менее авторитетного издания.

На этот раз он попал на обложку российской пропагандистской газеты "Ведомости".

Иронии этому придает реклама элитного швейцарского бренда часов Hublot, которую разместили под статьей "Зеленский пошел на поправки", иллюстрированную снимком украинского лидера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая.

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"Передаем привет ТНТ. Просто так получилось", – прокомментировала она снимок.

Колкость заключается в том, что упомянутый Болецкой телеканал, транслируя сериал "Слуга народа" с действующим главой украинского государства в главной роли, вырезал острую шутку: выбирая дорогие часы и костюм, персонажу Зеленского рассказали, что российский президент Владимир Путин носит часы Hublot, на что тот удивляется: "Путин — Хубло?".

Этот момент был вырезан из версии, которую показывали в Москве. В регионах России серию показали полностью.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что прокремлевский канал "ТНТ" впервые на российском телевидении начнет показ сериала "Слуга народа", что вызвало неоднозначную реакцию в Украине. Позже в студии "Квартал 95", которая занималась съемками сериала, объяснили, что права на трансляцию российские пропагандисты приобрели у международного дистрибьютора – шведской компании Eccho Rights.

Но, показав лишь три серии, "ТНТ" убрало "Слугу народа" из программы, оставив доступ к сериалу только для подписчиков своего онлайн-кинотеатра.

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