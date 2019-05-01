Черта компромиссности: зачем Путин подписал новый указ о паспортах для граждан Украины

Как считает эксперт, интересным выглядит положение о крымских татарах

Владимир Путин. Фото: AFP

Быстрое подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа об упрощенной процедуре получения российских паспортов некоторыми категориями украинцев связано с попыткой давления на украинскую власть. Таким образом Кремль тестирует как новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, так и мировое сообщество, которое осуждает этот документ, считает профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"После избрания Зеленский сделал некоторые заявления, которые в Москве были не очень хорошо восприняты. Он говорил о необходимости информационной войны, еще раз напомнил, что Крым и Донбасс – наши. И Путин решил заставить украинскую власть идти на уступки. Президент Российской Федерации в данном случае повышает планки. Он переставляет красные флажки в переговорах подальше, передвигает черту компромиссности. Он тестирует и новоизбранного президента Зеленского, и всю страну на то, как мы это воспримем. А также и все международное сообщество", – говорит Гарань в комментарии сайту "Сегодня".

Как считает политолог, документ не сильно расширил категории граждан, которые могут получить паспорт РФ по упрощенной процедуре. Хотя довольно интересным выглядит положение о крымских татарах.

"Путин расширяет категории граждан, чтобы иметь больше возможностей для торга в переговорах и для давления на украинские власти. Хотя, по сути, этот указ не сильно расширяет категории граждан Украины. На самом деле, здесь очень ограниченные категории. Прежде всего, те, кто проживали в Крыму и Севастополе до 2014 года, а также те, кто проживают в РФ. Но здесь есть еще одно хитрое положение. Это то, что паспорт может даваться тем, кто сам или чьи родственники были незаконно депортированы с территории Крымской АССР. Речь идет о крымских татарах. И этим указом он пытается расколоть их. Но ему это вряд ли удастся. Есть татары, которые проживают в Херсонской или Запорожской области. Он пытается и их соблазнит", – продолжает эксперт.

В такой ситуации, суммирует Гарань, украинская власть не должна идти на уступки и вестись на эти провокации.

"Новоизбранный президент должен демонстрировать твердость", – добавляет политолог.

Напомним, что в России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т. н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

В то же время в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской паспортизации Донбасса.

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