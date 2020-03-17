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Переговоры Киева с ОРДЛО: в парламенте Германии резко отреагировали

17 марта, 17:13

Сергей Мартынец

Россия есть и остается военной стороной на Донбассе, считают немецкие политики

На переговорах в Минске договорились о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО. В Украине это уже окрестили прямыми переговорами с т.н. "ЛДНР". В Германии тоже резко восприняли новшество от украинской стороны.

Об этом сообщает DW.

Так, спикер фракции "Союз 90/Зеленые" по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Заррацин не считает создание Консультативного совета какой-то новой динамикой в урегулировании конфликта. Он назвал этот Совет очень сомнительным из-за одинакового статуса представителей Украины и оккупированных территорий.

Немецкий политик считает, что благодаря этому Консультативному совету Россия реализует свой давний план – Кремль годами требовал от Украины прямых переговоров с боевиками. Он настаивает, что на фоне распространения коронавируса Россия не должна реализовывать свои стратегические цели относительно Украины в одностороннем порядке.

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"Германия должна оставаться способной работать в этой сфере. Создание совещательного органа с участием людей, которые де-факто являются руководителями в Донецке и Луганске, не имеет реальной дополнительной стоимости для переговорных решений. Всем известно, что эти главари есть и останутся марионетками Кремля… Мы ожидаем абсолютной ясности от федерального правительства по этому вопросу. Россия есть и остается военной стороной на Донбассе, и также должна быть ответственной за свои действия. Благодаря так называемому консультативному совету Путин имеет целью способствовать постепенному принятию оккупации и аннексии Крыма. Это надо предотвратить", – сказал Заррацин и добавил, что деятельность такого Совета будет способствовать дестабилизации Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году Минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

В то же время уже десятки "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

Вопрос создания Консультативного совета в рамках ТКГ и возможных переговоров с ОРДЛО был подробно обсужден в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Германия переговоры Донбасс переговоры в Минске ОРДЛО

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