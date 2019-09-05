Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками

Владимир Путин / Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемыми лицами. Об этом он сказал в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Исходя из соображения гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно. По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации", – сказал он.

Кроме того Путин уверен и в нормализации отношений с Украиной, несмотря на развязанную им войну.

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"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы – две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", – подчеркнул президент РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", суд освободил главаря "ДНР" боевика Владимира Цемаха, причастного к крушению "Боинга" на Донбассе. Он является одним из важнейших свидетелей в деле по сбитому боевиками самолету.

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Отметим, что Цемах предположительно входит в список удерживаемых Украиной граждан, которых Кремль хочет обменять на украинцев, заключенных на территории РФ и в Крыму. Хотя на Западе призывали Киев не выдавать Москве боевика.

Напомним, на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до того, что даже писали: якобы в одном из украинских аэропортов приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как информировали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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