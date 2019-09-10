Переговоры о следующем обмене уже ведутся – Денисова

Конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять Денисова не назвала

Людмила Денисова на министерской панельной дискуссии (справа), фото: Людмила Денисова / Facebook

Украинская власть продолжает переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Громадского.

"Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму", – сказала она.

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Относительно конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась. "Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать", - подчеркнула омбудсмен.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, сообщил, что Россия удерживает еще несколько сотен украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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