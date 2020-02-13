Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Переговоры о водоснабжении Крыма не ведутся – Разумков

13 февраля, 11:07

Председатель Верховной Рады считает обсуждение этого вопроса некорректным

Украина не ведет переговоров о поставках воды в Крым, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время визита на предприятия Киевской и Черкасской областей. Здесь Дмитрий Разумков посетил строительство новой школы, предприятие с немецкими инвестициями по производству автомобильной электроники, и медико-социальный центр для ветеранов.

"Сейчас таких переговоров ни с Российской Федерацией, ни с так называемыми представителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ни, тем более, Крыма, речи не идет. А говорить об этом гипотетически, я думаю, это не очень корректно", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что не против возобновления водоснабжения Крыма в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

На это заявление отреагировали коллеги Арахамии по парламенту, появилась также реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Позже Давид Арахамия на своей странице в Фейсбук объяснил, что готов к компромиссам, но не к уступкам в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вода Крым Донбасс водоснабжение Дмитрий Разумков Давид Арахамия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видео
Зеленский ярко танцует в клубе: в сети появилось неизвестное ранее видеоПолитика
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробностиУкраина
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по Крыму
У Зеленского отреагировали на скандальное заявление Арахамии по КрымуПолитика
Кинопродюсер во главе Офиса президента: что нужно знать об Андрее Ермаке
Кинопродюсер во главе Офиса президента: что нужно знать об Андрее ЕрмакеПолитика
Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на Донбассе
Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...