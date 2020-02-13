Переговоры о водоснабжении Крыма не ведутся – Разумков

Украина не ведет переговоров о поставках воды в Крым, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время визита на предприятия Киевской и Черкасской областей. Здесь Дмитрий Разумков посетил строительство новой школы, предприятие с немецкими инвестициями по производству автомобильной электроники, и медико-социальный центр для ветеранов.

"Сейчас таких переговоров ни с Российской Федерацией, ни с так называемыми представителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ни, тем более, Крыма, речи не идет. А говорить об этом гипотетически, я думаю, это не очень корректно", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что не против возобновления водоснабжения Крыма в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

На это заявление отреагировали коллеги Арахамии по парламенту, появилась также реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Позже Давид Арахамия на своей странице в Фейсбук объяснил, что готов к компромиссам, но не к уступкам в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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