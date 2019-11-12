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Переговоры по Донбассу: у Кучмы сообщили важную новость

12 ноября, 16:51

На сегодняшних переговорах стороны констатировали выполнение всех условия для встречи президентов

/ Фото: AFP

Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила – все преграды для встречи Нормандской четверки сняты и теперь можно организовывать переговоры лидеров Франции, Германии, Украины и России. Об этом говорится в сообщении Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути ко встрече в "нормандском формате" на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", – говорится в сообщении.

Олифер добавила, что украинская сторона сегодня настаивала на проведении видеоконференции 13 ноября гуманитарной подгруппы, которая не смогла сегодня заседать.

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Отметим, что последней преградой для проведения "нормандского" саммита был отвод войск на Донбассе. Однако 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены, осталось лишь разминировать территорию.

Однако ситуация со встречей лидеров стран так и не прояснилась до сих пор. Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата саммита в "нормандском формате" не определена даже примерно.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Нормандская четверка нормандский формат Трехсторонняя контактная группа разведение сил ТКГ

Источник: Сегодня

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