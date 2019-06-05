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Переговоры в Минске и новые договоренности: стали известны даты и детали

5 июня, 17:58

Заседание трехсторонней контактной группы в Минске завершилось и были достигнуты новые соглашения

Фото: Facebook

На встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая прошла в Минске в среду, 5 июня, были достигнуты договоренности о подготовке нового соглашения об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон и разведении сил в Станице Луганской. Кроме того, контактная группа обсудит вопрос восстановления экономических связей на Донбассе. Об этом сообщил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания Контактной группы.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня", — сказал он.

При этом, по его словам, есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

В частности, разведение сил в Станице Луганской должно начаться с 10 июня.

"При анализе ситуации с разведением сил в районе Станицы Луганской СММ ОБСЕ было отмечено, что на данном участке с 28 мая не было зафиксировано обстрелов. Тем самым созданы условия для разведения сил на данном участке. В связи с чем сторонами конфликта было принято решение о разведении сил в районе Станицы Луганская 10 июня", — заявил Грызлов.

Кроме того, по словам Грызлова, дано поручение экономической подгруппе обсудить вопрос восстановления экономических связей.

Напомним, Напомним, президент Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

На совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.


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Тег контактная группа, договоренности, смм обсе, минский процесс, разведение сил

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