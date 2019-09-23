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Переговоры Зеленского с Трампом в США: сколько продлятся и что обсудят

23 сентября, 13:34

Глава МИД Вадим Пристайко раскрыл некоторые детали будущих переговоров президентов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести со своим американским коллегой Дональдом Трампом полноценные переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, подчеркнув, что это будет не просто "встреча на полях" либо рукопожатие. По его словам, встреча президентов будет длиться около часа.

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Глава украинской дипломатии назвал главной целью переговоров налаживание личных связей между Трампом и Зеленским, напомнив о двух телефонных разговорах, которые они провели ранее в этом году.

"Но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров", – подчеркнул глава МИД.

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Вадим Пристайко напомнил и о том, что президенты играют очень высокую роль в дипломатии и отношениях между странами в целом.

"Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, как видим и развитие двусторонних отношений, и выживание Украины в войне в целом – это и есть основные задачи", – объяснил глава украинской дипломатии.

Пристайко не стал раскрывать все темы, которые Зеленский планирует обсудить с Трампом в Нью-Йорке, но отметил, что в Офисе президента уже наметили целый "список проблем" и "бизнес идей". В частности, запланировано обсуждение энергетической безопасности Украины.

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Источник: Громадське телебачення

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