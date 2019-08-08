Переговоры Зеленского и Путина: американский дипломат указал на важный аспект

Нет проблемы в звонке Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит, отметил Хербст

/ Фото: Сегодня

Бывший посол США в Украине и аналитик исследовательского центра "Атлантический Совет" Джон Хербст заявил, что не видит проблемы в телефонных переговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, как он оценивает то, что президент Украины Зеленский уже дважды разговаривал по телефону с Путиным, несмотря на предостережения западных дипломатов и экспертов.

"Я не знаю, кто из западных дипломатов или экспертов рекомендовал Зеленскому не спешить с коммуникацией с Путиным и почему. Я бы сказал, что такой совет не является безосновательным. Но такой способ – не единственный разумный путь поднять эту проблему. Я думаю, что нет проблемы в звонке Зеленского к Путину, вопрос в том, что Зеленский говорит. Зеленский очевидно находится в лучшей позиции для решения вопросов с Путиным, чем Порошенко. Зеленский на 20 лет моложе. Он не советский человек, он формировался как личность не в советское время", - сказал Джон Хербст.

Также бывший дипломат прокомментировал обращение Зеленского к лидерам Франции и Германии Макрону и Меркель как можно скорее собраться в формате "Нормандской четверки".

"Я думаю, для Зеленского показать свои старания найти решение путем переговоров – это хорошо. Но есть одно важное "но". Желание и настойчивость найти дипломатическое решение не должно происходить за счет уступок критически важными интересами", - сказал Джон Хербст.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о возможной встрече в "нормандском формате".

Помимо гибели украинских военных на Донбассе, во время разговора речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

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В Офисе президента также сообщили, что "стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы стран пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 7 августа Зеленский срочно позвонил Путину в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 6 августа погибли четверо украинских военных в результате обстрела боевиками.

В то же время в Кремле рассказали о циничном заявлении Путина. Российский президент в разговор с Зеленским обвинил украинскую армию в обстрелах мирных жителей и что якобы это мешает для урегулирования конфликта.

Также стало известно, что Зеленский проведет переговоры с Меркель и Макроном из-за ситуации на Донбассе. Глава государства хочет инициировать как можно скорее встречу в "нормандском формате".

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