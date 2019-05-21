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Переговоры Зеленского с лидерами фракций: Геращенко раскрыла детали

21 мая, 14:44

Политики обсудили вопросы изменения избирательного законодательства, сообщила Геращенко


Законодательных предпосылок для роспуска нет. Об этом в Facebook заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая подала заявление на увольнение с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на Донбассе.

"В АП состоялись консультации относительно возможного роспуска парламента. Большинство присутствующих лидеров фракций отметили, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости политической целесообразности и желании новой власти сформировать свой парламент и правительство. Но при этом это нарушение Конституции, ведь законодательных, а не политических предпосылок для роспуска нет", - написала она.

Геращенко отметила, что новый президент планирует издать указ о досрочных выборах, которые должны состояться в конце июля.

"На встрече также обсуждались вопросы изменения избирательного законодательства, некоторые политические силы (в частности, "Батькивщина"), выступают за закрытые списки и императивный мандат. И проведение внеочередного заседания ВР для проведения таких законодательных изменений. Присутствовавшая на встрече председатель ЦИК отметила, что на демократически проведенных президентских выборах нам удалось восстановить доверие общества и всего ... И подчеркнула, что ОБСЕ и другие международные институты рекомендуют не вносить изменения в избирательное законодательство за год до выборов – такая европейская практика", – написала она.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы Безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.


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Тег Рада, роспуск, Зеленский, Геращенко

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