Переговоры Зеленского с Путиным: эксперт рассказала, где развернется главная борьба

Макрон и Меркель должны чувствовать, что они не могут перейти красные линии, говорит эксперт

/ Фото: Сегодня

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На переговорах Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия), которые пройдут в Париже, главная борьба президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина развернется вокруг западных лидеров – Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Об этом заместитель руководителя Центра исследований проблем РФ НИСИ Елена Снигирь рассказала в комментарии сайту "Сегодня" .

"На встречу в "нормандском формате" 9 декабря Украина едет с четким перечнем выполненных обязательств. Об этом заявил и президент Владимир Зеленский, подтвердила и СММ ОБСЕ, и последнее заседание Трехсторонней контактной группы. То есть, Украина к норманди полностью готова и едет туда с выполненным пакетом", – говорит эксперт.

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"Что Украина хочет получить от этой встречи? Владимир Зеленский заявлял, что он хочет знать конкретный порядок и план действий. То есть, когда, собственно, закончится война. От российской стороны мы слышали, что уже согласован какой-то итоговый документ-заявление. Однако украинская сторона ничего такого не подтверждала. Известно о трех главных пунктах украинской переговорной позиции: освобождение всех пленных, которых удерживает Россия; прекращение огня по всей линии фронта; возвращение контроля над границей. Что еще будет говорить наш президент в ходе встречи нормандской четверки и двусторонних переговоров с Путиным, мы не знаем. Поэтому все то, что уже озвучил Владимир Зеленский – это, в первую очередь, сигнал нашим западным партнерам, Франции и Германии, что Украина выполняет взятые на себя обязательства в пределах возможного, и теперь очередь за Россией", – подчеркнула политолог.

"Главная борьба на нормандской встрече развернется вокруг западных лидеров. Зеленскому надо сделать так, чтобы и Макрон, и Меркель чувствовали, что они не могут перейти красные линии, так как для них будут очень сильные репутационные потери от сдачи украинских и, собственно, европейских интересов. А учитывая последнюю эволюцию заявлений французского президента, аргументы президенту Зеленскому нужно будет подбирать особые, лишенные иллюзий об общеевропейских ценностях и политике безопасности и солидарности", – резюмировала замглавы Центра исследований проблем РФ НИСИ.

Напомним, Эммануэль Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в Париже .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж".

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