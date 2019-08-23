Переговоры Зеленского с Путиным: Зеркаль рассказала о рисках и возможностях

Люди, которые берут на себя риск, достойны уважения, считает замминистра иностранных дел

Елена Зеркаль / Фото: AFP

Курс, который президент Украины Владимир Зеленский взял на прямые переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, является новым подходом к решению конфликта на Донбассе.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, признав это определенным риском.

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск", – сказала она.

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Зеркаль считает, что спустя пять лет войны Киеву следует попробовать новые подходы к разрешению конфликта, поскольку это может привести к положительному результату.

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"Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат", – добавила дипломат.

Напомним, первый прямой контакт Зеленского с Путиным состоялся в июле. Президенты провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Кроме того, еще одни переговоры Зеленского с Путиным состоялись 7 августа. В ходе телефонной беседы лидеры договорились о возможной встрече в "нормандском формате".

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