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Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада

27 августа, 18:53

Представитель "Слуги народа" поделилась планами партии большинства насчет будущего ВСУ

Фото: facebook.com/93OMBR

Фото: facebook.com/93OMBR

Партия большинства в Верховной Раде "Слуга народа" не планирует переводить службу в Вооруженных силах Украины целиком на контрактную форму.

Об этом избранный народный депутат от этой политсилы Анна Коваленко заявила LB.ua.

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"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", – заявила Коваленко.

Политик анонсировала принятие в Раде законопроектов о Службе безопасности Украины, разведывательных органах, создании комитета по надзору за спецслужбами, а также изменения к законам "О государственной тайне", "О Вооруженных силах Украины" и "О нацбезопасности".

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Напомним, ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал "Сегодня" о кадровом голоде, который наблюдается в Вооруженных силах Украины. 

Кроме того, мы писали как проходил весенний призыв в Украине и сколько отправили призывников в Вооруженные силы и другие воинские формирования.

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