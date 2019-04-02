Переименование Днепропетровской области и дело экс-беркутовцев: темы дня
Святошинский райсуд Киева проведет заседание по делу о массовых убийствах на Майдане, а в Британии снова будут решать, как выйти из Евросоюза
Большая палата Конституционного суда Украины начнет рассмотрение дела о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины, касающегося переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
В Киеве представят новый проект глобальных hi-tech бизнес-инкубаторов. Участниками презентации станут директор региональной миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Сюзан Фриц, первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив и мэр Киева Виталий Кличко.
В Святошинском райсуде Киева состоится заседание по делу пяти экс-беркутовцев, которые обвиняются в убийствах и других преступлениях, приведших к гибели 49 человек на Евромайдане .
Британский кабинет министров соберется на заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги по разрешению тупиковой ситуации с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза после того, как депутаты Палаты общин в очередной раз отвергли все возможные альтернативные варианты Brexit .
Ранее сообщалось, что в украинских хранилищах остаются рекордные запасы газа, выросли продажи новых автомобилей .
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