Перемирие не нарушено: Резников объяснил провокации боевиков на Донбассе

Сегодня на внеочередном заседании подгрупп ТКГ будут разбираться с обстрелами оккупантов

Перемирие на Донбассе вступило в силу с 27 июля. И в первые два дня оккупанты сорвали режим полного прекращения огня. При этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что боевики перемирия не нарушали.

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Об этом сообщает "Укринформ".

"На сегодняшний день много критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, нарушение ли это перемирия, или нарушение режима тишины. Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мер предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня", – сказал он.

По его словам, сегодня на внеочередном заседании подгруппы ТКГ по вопросам безопасности обсудят обстрелы со стороны боевиков после вступления в силу перемирия. Также вице-премьер успокоил критиков этого перемирия, заявив, что украинская армия не лишена права на ответный огонь, если враг будет атаковать.

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В то же время Резников напомнил, что Минские соглашения – единственный инструмент, поддерживающий санкционную политику Запада против России.

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"Решение относительно продления санкционного влияния на Российскую Федерацию будет принято осенью. Мы ожидаем, что наши партнеры, цивилизованные страны, поддерживают Украину и останутся на этом пути. Потому что именно Российская Федерация является стороной Минских соглашений, является стороной Трехсторонней контактной группы, и должна нести соответствующие обязательства, несмотря на все заявления о том, что они, якобы, посредники в этом процессе. Это не так. В "нормандском формате" посредниками являются Германия и Франция, а на уровне "минского формата" – это ОБСЕ. Сторонами "минского формата", соответственно, являются Россия и Украина", – подчеркнул чиновник.

Напомним, режим полного прекращения огня начал действовать с 27 июля. Главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" якобы даже приказали своим бандформированиям не стрелять. Однако уже через полчаса враг совершил два обстрела позиций украинской армии. На следующий день противник снова стрелял. В ОБСЕ и вовсе насчитали в первый день перемирия 111 нарушений режима прекращения огня – 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Нарушение перемирия на Донбассе прокомментировал и Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что фиксируются отдельные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков, но в случае необходимости украинские военные готовы ответить на атаки противника.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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