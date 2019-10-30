"Переписка с коллегой по фрикции": реакция соцсетей на секс-скандал с Яременко

Пользователи с юмором встретили как само содержание переписки, так и последовавшее оправдание нардепа

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Объяснение народного депутата Богдана Яременко переписки с девушкой, которая представила председателю комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества прейскурант на секс-услуги, не убедило пользователей соцсетей.

Напомним, журналисты сняли в сессионном зале смартфон народного избранника, на котором видны два чата со знакомствами.

Во время голосования за один из законопроектов Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. В переписке девушка назвала конкретную цену за свои интимные услуги.

На своей странице в Facebook Яременко назвал это спланированной провокацией журналистов, заявив, что "засветил" экран мобильного умышленно.

Но в интернете такому оправданию не поверили, напомнив об интимной курьезе с другим нардепом – Ильей Кивой.

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Другие же восприняли очередной секс-скандал в Раде с юмором.

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Напомним, ранее в Верховной Раде произошел курьез с другим "слугой народа" – мажоритарщиком Николаем Тищенко, который пытался проголосовать с выключенной системой "Рада" на его рабочем месте.

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