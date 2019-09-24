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Пересмотр отношений с НАТО: "Евросолидарность" требует от власти объяснений

24 сентября, 20:27

Обращение подписали все депутаты фракции Евросолидарности

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины и главе Верховной Рады с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отсрочить идею вступить в Альянс.

В частности, во фракции ЕС напомнили о том, что "неотъемлемой частью Конституции Украины определена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Потому любые публичные призывы о ревизии курса Украины на получение членства в НАТО или отсрочка этих планов, фактически, является призывом не выполнять Конституцию Украины.

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Обеспокоенность депутатов вызывает и то, что озвученная Ириной Верещук позиция была высказана именно представителем Кабмина в парламенте и подана как перспективная линия по смене внешнеполитического курса страны.

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Обращение подписали народные депутаты "Европейской Солидарности": А. В. Герасимов, И. В. Геращенко, И. О. Климпуш-Цинцадзе, М. М. Ионова, Н. П. Южанина, И. В. Фриз, Р. М. Павленко, С. Р. Федина, Н. В. Забродский, М. Джемилев, М. В. Саврасов, А. О. Гончаренко, Я. В. Зинкевич.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что вступление Украины в НАТО остается стратегической целью нашей страны, и нежелание России заставляет только ускорить этот процесс.

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Кабмин НАТО Верховная Рада обращение Европейская солидарность

Источник: Сегодня

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