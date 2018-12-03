Перестрелка в Княжичах: СБУ прослушивала руководителя операции

Прослушка велась в рамках уголовного дела о коррупции в киевской полиции

Служба безопасности Украины прослушивала телефон начальника киевского уголовного розыска Леонида Куряты, руководившего полицейской операцией в Княжичах, сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники. Во время перестрелки между сотрудниками разных подразделений в декабре позапрошлого года в селе под Киевом погибли пятеро полицейских.

Журналисты получили записи 22 телефонных разговоров Куряты, сделанных в ночь перестрелки в Княжичах. Прослушка велась в рамках уголовного дела о коррупции в киевской полиции, говорится в материале.

После полуночи 4 декабря 2016 года Курята обсуждал с начальником оперативной службы столичной полиции Игорем Иващенко подготовку задержания злоумышленников в Княжичах с применением огнестрельного оружия. По оперативной информации полиции, банда планировала обокрасть частный дом. И правоохранители планировали взять преступников с поличным.

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В первом часу ночи Курята позвонил Иващенко, чтобы обсудить план действий. Они говорили, что если преступники будут пытаться скрыться на автомобиле, то группа захвата должна будет открыть огонь на поражение.

Через несколько часов после этого разговора в Княжичах произошла перестрелка, в которой погибли пятеро сотрудников полиции.

Как известно, 29 декабря 2017 года Окружной админсуд восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке в Княжичах. А в конце января 2018 года Печерский райсуд освободил его из-под домашнего ареста.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

В августе Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 3 бывшим полицейским, в том числе начальнику уголовного розыска Куряте, в причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области 4 декабря 2016 года.

В ноябре Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за причастность к перестрелке в Княжичах.