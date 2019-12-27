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Перевозки – без взяток: в Кабмине запустили новый проект

27 декабря, 19:01

В Министерстве инфраструктуры предложили проект для оформления разрешений через сеть

Украинские перевозчики за три минуты будут получать разрешения на необходимый рейс, и при этом не платить никаких взяток.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины, представляя запуск нового ресурса по организации заграничных грузовых перевозок.

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По мнению главы министерства, поскольку минимизируется взаимодействие бизнесменов с чиновниками – для коррупционной составляющей просто не будет места. Новый ресурс позволит избежать бумажной волокиты и ожидания в очередях.

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Фото: коллаж "Сегодня"

"Приблизительно 500 долларов взятки где-то там между инспекторами и участниками рынка, очереди, постоянные жалобы. Извините, драки между участниками рынка. Теряется смысл любой очереди, когда это все через цифровое бронирование, и мы вообще будем идти, чтобы были цифровые разрешения", – объяснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отметим, что в Программе деятельности правительства говорится, что за ближайшие пять лет основные дороги у Украине, а это 24 тыс. км, будут приведены в хорошее состояние.

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взятка коррупция чиновники перевозки Мининфраструктуры коррупционеры Владислав Криклий

Источник: Сегодня

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