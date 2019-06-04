Перевыборы Рады: в парламент проходят пять партий – соцопрос

84% опрошенных готовы прийти на избирательные участки и проголосовать

Фото: AFP

Социологический центр Mustlook в конце мая провел телефонный опрос украинцев насчет электоральных симпатий накануне выборов в Верховную Раду.

Более 84% опрошенных заявили о том, что придут на избирательные участки и проголосуют.

Их электоральные симпатии распределились следующим образом (среди тех, кто определился и придет голосовать):

"Слуга народа" – 40,6%

"Европейская Солидарность" (экс-БПП) – 9,4%

ВО "Батькивщина" – 9,4%

"Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 8,1%

Радикальная партия Олега Ляшко – 5,4%

Партия "Голос" – 4,6%

"Оппозиционный блок" – 3,4%

"Сила и честь" – 3,3%

"Самопомощь" – 2,4%

"Гражданская позиция" – 2,4%

Остальные политические партии имеют еще более низкую поддержку населения. Таким образом в Верховную Раду IX созыва попадают пять политических проектов, преодолевающих проходной барьер.

Между ними, в соответствии с нормами избирательного законодательства, будут распределены 225 мандатов (остальные по мажоритарным депутатами).

Партия действующего президента получит 125 мест, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" – по 29, ОБ "За жизнь" – 25, Радикальная партия Ляшко – 17.

Всеукраинский телефонный опрос был проведен в период с 22 по 28 мая. Сотрудниками центра Mustlook было совершено более 16 000 звонков. Из них полторы тысячи наших сограждан согласились ответить на вопросы о своих электоральных симпатиях на предстоящих выборах в парламент.

В социологическом исследовании участвовали жители всех регионов Украины, кроме ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Напомним, по данным опроса Института социологических исследований "Основа" недельной давности, в Верховную Раду попали бы шесть партий .

Сообщалось, что указом президента Владимир Зеленский назначил перевыборы Верховной Рады на 21 июля.

Также сообщалось, что 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

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