Первая леди страны: как это работает в США

Президент Владимир Зеленский предложил законодательно урегулировать обязанности первой леди Украины – своей супруги Елены, что вызвало дискуссию в соцсетях. Сайт "Сегодня" разбирался, есть ли подобные примеры в развитых демократиях.

Термин "первая леди" пришел к нам из Соединенных Штатов. Первой леди США принято считать Марту Вашингтон , хотя сам статус "первой леди" был учрежден несколько позже. Интересно, что Марта была против участия Джорджа Вашингтона, первого президента США, в выборах и даже не пришла на его инаугурацию.

Сейчас функции первой леди в США выполняет Мелания Трамп – супруга 45-го президента США Дональда Трампа. Она не получает зарплату, ее обязанности и права не урегулированы законодательно. Однако у Мелании есть пресс-секретарь, глава офиса первой леди, социальный секретарь Белого дома, дизайнеры и рабочие странички в соцсетях (которые ведут помощники).

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Неоднократно американские СМИ писали, что Дональд Трамп и его жена Мелания далеко не пример любящей супружеской пары. В своей книге журналистка CNN Кейт Беннет упоминала, что спят Дональд и Мелания Трамп не просто в разных комнатах – на разных этажах. В 2018-м The Washington Post отмечала, что досуг чета Трамп проводит тоже не вместе. В свободное время 45-й президент США чаще играет в гольф и обедает с бизнесменами и политиками, а Мелания больше занимается сыном.

У каждой первой леди США должна быть своя миссия – участок работы на срок президентских полномочий супруга. К примеру, Элеонора Рузвельт отстаивала права женщин и социальную справедливость, Жаклин Кеннеди была первой модницей и занималась обустройством Белого дома, Мишель Обама продвигала здоровый образ жизни. В фокусе Мелании Трамп – дети. Но нельзя сказать, что у супруги стабильного гения (так себя называет сам Дональд Трамп) есть политические амбиции, если сравнивать ее с Хиллари Клинтон и Мишель Обамой. Куда большую роль в работе Дональда Трампа играют его дети – Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, а также супруг Иванки Джаред Кушнер.

Хиллари Клинтон , супруга 42-го президента США Билла Клинтона, дважды выдвигала свою кандидатуру в президенты. В 2016-м она была в шаге от победы. Мишель Обаму называют главным кандидатом на пост вице-президента кандидата Джо Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме. И Хиллари Клинтон, и Мишель Обама выпустили не один сборник мемуаров, ставших бестселлерами, о работе в качестве первых леди и опыте избирательных кампаний. Но есть и обратная сторона медали сильной вовлеченности первых леди в политическую жизнь США.

Все помнят скандальную историю сексуальной связи Билла Клинтона с 25-летней практиканткой Белого дома Моникой Левински, которая послужила поводом для начала процедуры импичмента 42-го президента США. Сама Хиллари поддерживала своего супруга на протяжении всего скандала, кто знает, как бы все обернулось, если бы Билл Клинтон не был женат или сама Хиллари не занимала такую активную политическую позицию.

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Напомним, по данным корреспонденты The Washington Post Мэри Джордан, после победы Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году его супруга Мелания добилась составления нового брачного договора .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зеленский хочет узаконить статус супруги: как первые леди работают в западных странах".

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