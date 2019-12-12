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Первое интервью Зеленского российскому телеканалу: Главное, что мы все начали общаться

12 декабря, 20:36

Анонс беседы был показан в четверг

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Анонс беседы с журналистом ВГТРК был показан в четверг, 12 декабря, в эфире телеканала Россия-24.

"Главное, что мы все начали общаться ", – сказал лидер украинского государства в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в "нормандском формате".

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Полная версия интервью будет показана в воскресенье в эфире программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия-1.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Как сообщали новости "Сегодня", на итоговой пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу, "потроллил" россиян приглашением на Донбасс, сказав: "Приедьте, Бриони (элитная марка обуви) свои не запачкаете".

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Россия интервью телеканал Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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