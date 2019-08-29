Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция

Сегодня состоится торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.
Новости "Сегодня" будут вести онлайн-трансляцию из здания парламента. Кроме того, зрителей ждут специальные репортажи и прямые включения с места событий.
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Первый спецвыпуск начнется в 9:00 . Ведущая Марина Кухар будет ждать зрителей с серией репортажей о приглашенных гостях, разделении должностей, первых законопроектах к рассмотрению и другими актуальными темами.
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Второй спецвыпуск начнется в 9:35 , когда к ведущей присоединятся корреспонденты.
А уже в 10:00 начнется трансляция торжественного заседания Рады и принесения присяги нардепами-новичками.
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