Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Первое заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция

29 августа, 02:05

Украинский парламент должен принять присягу, после чего приступит к кадровым вопросам

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Сегодня состоится торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

Новости "Сегодня" будут вести онлайн-трансляцию из здания парламента. Кроме того, зрителей ждут специальные репортажи и прямые включения с места событий.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Первый спецвыпуск начнется в 9:00 . Ведущая Марина Кухар будет ждать зрителей с серией репортажей о приглашенных гостях, разделении должностей, первых законопроектах к рассмотрению и другими актуальными темами.

В тренде
"Нелегальные" повестки и ответственность: эксперт рассказал о тонкостях осеннего призыва в армию

Второй спецвыпуск начнется в 9:35 , когда к ведущей присоединятся корреспонденты.

А уже в 10:00 начнется трансляция торжественного заседания Рады и принесения присяги нардепами-новичками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Верховная Рада онлайн присяга трк украина

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробности
Зеленский определился с кандидатом в премьеры: СМИ выяснили подробностиПолитика
Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая Рада
Перехода на контрактную службу не будет: что готовит армии Украины новая РадаПолитика
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дня
Болтон в Киеве и отчеты украинских вице-премьеров: топ-темы дняПолитика

Новости партнеров

Loading...