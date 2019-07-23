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Первое заседание Рады IX созыва: кто "запустит" новый парламент

23 июля, 18:42

Право открыть работу новоизбранного парламента предоставят Юлию Иоффе

Юлий Иоффе. Фото: скриншот
Юлий Иоффе. Фото: скриншот.

Первое заседание украинского парламента IX созыва после внеочередных выборов в Верховную Раду откроет народный депутат Юлий Иоффе.

Об этом сообщили в общественном движении "Чесно", напомнив, что согласно украинскому законодательству – 82 статье Конституции – первое заседание новоизбранной Верховной Рады открывает самый старший по возрасту депутат.

Под эту категорию подпадает 78-летний Юлий Иоффе – он откроет первое заседание Рады откроется, зачитав присягу народного депутата Украины. Остальные парламентарии скрепят присягу своими подписями.

Иоффе был депутатом Верховной Рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов).

Напомним, что до принятия Конституции первое заседание открывал председатель Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов: Верховную Раду I созыва в 1990 году "запустил" Виталий Бойко, а Иван Емец открыл Раду II созыва в 1994 году.

После принятия Конституции это право переходило нардепам самого почтенного возраста: Ярославу Стецьку в 1998 и 2002 годах (77 и 82 лет соответственно), Ивану Герасимову в 2006 и 2007 годах (84 года и 86 лет), Ефиму Звягильскому в 2012 и 2014 годах (79 и 81 год).

Согласно действующему законодательству, первое заседание Рады IX созыва должно состояться не позже 10 сентября.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.


С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".

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Тег выборы, Верховная Рада, иоффе, выборы 2019

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