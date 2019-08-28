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Первое заседание Верховной Рады IX созыва: где смотреть онлайн-трансляцию

28 августа, 13:38

Смотрим торжественное открытие нового парламента на сайте "Сегодня"

Фото: Михаил Маркив

Фото: Михаил Маркив

В четверг, 29 августа – первое заседание Верховной Рады IX созыва . В день, когда новоизбранные депутаты соберутся на первое пленарное заседание под куполом Верховной Рады, новости "Сегодня" готовят специальные репортажи и прямые включения с места событий.

Смотрите онлайн-трансляцию первого заседания парламента на сайте "Сегодня" с самого утра 29 августа.

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Первый спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" начнется в 9:00. Ведущая Марина Кухар будет ждать зрителей с серией репортажей о приглашенных гостях, разделении должностей, первых законопроектах к рассмотрению и другими актуальными темами. Второй спецвыпуск начнется в 9:35, когда к ведущей присоединятся корреспонденты.

Они фактически станут соведущими проекта и во время прямых включений проинформируют о начале дебютного рабочего дня депутатов. Журналисты расскажут о разделении депутатских комитетов, познакомят с народными избранниками, а также узнают об ожиданиях простых украинцев от новых парламентариев.

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Напомним, как заявил избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Давид Арахамия, в день первого заседания Верховной Рады IX созыва станет известно имя нового премьер-министра Украины.

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень много", – сказал Арахамия журналистам в среду, 21 августа, в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

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Верховная Рада парламент Украина слуга народа

Источник: Сегодня

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