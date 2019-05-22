Первые назначения Зеленского: о чем говорят кадровые решения президента

Среди окружения Зеленского есть как профессионалы, так и люди, компетентность которых вызывает сомнения

Фото: president.gov.ua

Первые назначения президента Украины Владимира Зеленского говорят, в первую очередь, о том, что он окружил себя людьми, которым доверяет. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, также эти кадровые решения свидетельствуют о распределении сфер влияния. Так, уже сегодня можно говорить какие группы будут наиболее влиятельными в стране.

"Назначения в администрацию президента показали распределение влияния. Больше всего влияния будет у группы "Квартал-95", которая ближе всего к Зеленскому. Это нормально, естественно, ведь фактор доверия остается главным фактором в любой политике. Кроме того, личное влияние Богдана достаточно большое. Для организации работы администрации президента – это хорошо. Во всяком случае на первом этапе. Из всех потенциальных кандидатов Богдан был наиболее подготовленный. И группа либералов будет иметь влияние. Но после парламентских выборов все может поменяться", – говорит Фесенко.

Среди окружения Зеленского есть как профессионалы, так и люди, компетентность которых вызывает сомнения. Об этом "Сегодня" сообщил профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Большинство назначений Зеленского – это люди, которые связаны с его предыдущим бизнесом. Очень много медийщиков, креативщиков. Это, по моему мнению, не является хорошим признаком. Администрация будет креативить или заниматься реальной работой? Хотя есть несколько профессионалов, тот же Рябошапка", – комментирует Гарань.

Эксперты опасаются, что команда Зеленского может не справиться со своими обязанностями. Так, директор Института мировой политики Евгений Магда акцентирует внимание на том, что окружение президента Украины не имеет опыта государственного правления. Своим мнением эксперт поделился в комментарии сайту.

"Люди, которые пришли с Зеленским, не имеют непрерывного опыта государственного правления. Они смотрят на все с позиции фьюжн, с точки зрения политической целесообразности. И теперь я думаю, что у нас Банковая станет одним из центров выработки не политических решений, а новостей разнообразной качества", – считает Магда.

Но, несмотря на это, эксперты все же считают, что пока судить о том, как будет работать команда Зеленского, рано.

Напомним, указом №304/2019 он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богдана главой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.

Кроме того, Зеленский сделал ряд назначений своих помощников и представителей.

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