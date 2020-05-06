"Первыми становитесь на пути врага": Зеленский поздравил пехоту ВСУ

Пехотинцы могут долго в окопах держать оборону, а если надо - пойдут в наступление

Недавно президент Владимир Зеленский поздравлял пограничников, а сегодня поздравил военнослужащих украинской армии с Днем пехоты, сообщает Офис главы государства.

Он напомнил, что пехота составляет основу механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины.

"Быть пехотинцами нелегко, ведь именно на ваши плечи война возлагает наибольшее бремя испытаний и трудностей. Именно вы первыми становитесь на пути врага, отражаете его атаки и решительно продвигаетесь навстречу опасности, борясь для нашего государства за то, что принадлежит ему по праву. И сегодня, в день своего профессионального праздника, украинская пехота продолжает уверенно выполнять сложные задачи на линии боевого соприкосновения, дает достойный отпор российскому агрессору, сдерживает его вооруженные провокации и коварные обстрелы. От имени украинского народа выражаю искреннюю благодарность личному составу и ветеранам пехоты за добросовестное выполнение конституционного долга, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины", – говорится в поздравлении.

Реклама В тренде Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский

Зеленский также почтил память погибших пехотинцев. Он выразил уверенность, что украинские защитники и дальше будут надежно стоять на защите свободы и независимости нашего государства.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 5 мая, была шестая годовщина первого серьезного боя на Донбассе. В этот день в 2014 году украинские подразделения Нацгвардии и СБУ попали в тяжелое боестолкновение под Славянском, где понесли первые серьезные потери в российско-украинской войне.

Видео: mvs.gov.ua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама