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Первый апелляционный админсуд окончательно подтвердил победу Виктории Гриб в 105-ом округе на Луганщине

Сегодня, 10:12

В ближайшее время Центральная избирательная комиссия должна установить окончательные результаты выборов

Первый апелляционный админсуд окончательно подтвердил победу Виктории Гриб в 105-ом округе на Луганщине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1 Политика В ближайшее время Центральная избирательная комиссия должна установить окончательные результаты выборов

Первый апелляционный административный суд (г. Краматорск) установил отсутствие каких-либо нарушений во время голосования и подсчета голосов в 105-м округе. Указанное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Первый апелляционный административный суд окончательно подтвердил честную победу представительницы "Оппозиционного блока" Виктории Гриб. В ближайшее время Центральная избирательная комиссия должна установить окончательные результаты выборов на 105 одномандатном округе.

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По мнению Виктории Гриб, решение Первого апелляционного административного суда абсолютно справедливое и закономерное.

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"Сегодняшнее решение суда ставит точку в вопросе честности проведения выборов в 105-ом округе. Я рада, что на этом "судебный спам" моих оппонентов прекратится. Искренне благодарна всем, кто меня поддерживал. Впереди много работы. Главное назначение нового парламента – вернуть мир в Украину! Но не менее важно – ускорить развитие местных громад. В населенных пунктах Луганщины, которые находятся у линии разграничения, до сих пор не проведены выборы ОТГ. Этот вопрос необходимо решить. Нужно добиться специального статуса для этих территорий. Важно установить специальный повышенный коэффициент на зарплаты, пенсии, соцвыплаты, так как люди живут в постоянной опасности и страхе. Еще один важный момент – открытие Счастинского моста, поскольку я считаю, что блокада Донбасса должна быть снята, а социально-экономические отношения с жителями неподконтрольных территорий – полностью восстановлены. Это станет первым шагом на пути к их реинтеграции", – отметила Виктория Гриб.

Напомним, что согласно оригиналам протоколов УИК 105-го округа, Викторию Гриб поддержали 39,63% избирателей, Сергея Медведчука – 31,68%. Представительница "Оппозиционного блока"  победила на всех участках 105-го округа. 

Как сообщалось, суд в очередной раз подтвердил, что выборы на округе № 105 прошли законно и голоса посчитали правильно.

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Источник: Сегодня

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