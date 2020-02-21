Первый карантинный день: Скалецкая рассказала о жизни в Новых Санжарах

«Это был очень насыщенный день. Преимущественно в телефоне и полностью в работе», - рассказала Скалецкая

Министр здравоохранения Звездная Скалецкая записала видео и рассказала о первом карантинный день в Новых Санжарах.

"Это был очень насыщенный день. Преимущественно в телефоне и полностью в работе. Основные вопросы: проверка учреждений здравоохранения Полтавы и пребывания экипажа самолета", – рассказала Скалецкая в Facebook.

Также она показала свою комнату.

"А это моя комната и мои коробки с документами", – так она подписала видео.

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На видео видно, что в комнате есть необходимая мебель, холодильник и даже телевизор. Также есть отдельный санузел.

"Обычные условия, которые имеют все (эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы – Ред.), которые находятся в помещении", – заверила Скалецкая.

Видео: facebook.com/zoryana.chernenko

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары".

Напомним, недавно начальник медцентра Александр Блинов рассказывал, что Зоряна Скалецкая уехала из "Новых Санжар".

20 февраля Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", – сказала глава Минздрава.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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