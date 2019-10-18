Первый раз "на ковре": как правительство Гончарука отчитывалось перед Радой

Депутатов расспрашивали о разведении сил на Донбассе и импорте электроэнергии из России

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Традиционный пятничный час вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня провели впервые. Это было новым опытом как для новых депутатов, так и для новых министров. Ранее этого в новом парламенте еще не делали, так как Кабмин был занят разработкой проекта бюджета.

Основной вопрос, который волновал депутатов: как будет происходитьразведения войск на Донбассе.

Министр обороны ответил, что пока речь идет только о двух участках – Золотое и Петровское, при условии, что там в течение не менее семи дней не будет обстрелов. Их отсутствие должна подтвердить миссия ОБСЕ.

"Подразделения Вооруженных Сил будут содержаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей по отводу, и в случае возобновления обстрелов займут позиции соответственно определенных планов", – сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

В "Европейской солидарности" ответом министра не удовлетворены.

"Мы поняли, что вообще не учитывается оперативная обстановка, потому что одно дело – отходить с равнины на равнину, а другое дело – оставлять высоты, за которые положены жизни наших воинов и возврат которых будет очень дорого стоить Украине и украинским воинам", – заявил народный депутат от фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

В "Слуге народа" оппонируют: "Войска будут отводиться на позиции, которые будут для этого специально подготовлены. Никакого отвода в чистое поле не будет, и такого не происходит", – заявил народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Никита Потураев.

В "Голосе" были обеспокоены тем, что после отвода войск население в "серой" зоне может остаться без защиты.

"На вопрос, кто будет их защищать, звучат слова о полицейских отделах и так далее. Ну, послушайте, может ли это при, условно говоря, военной операции заменить безопасность, которую дают украинские Вооруженные Силы?", – говорит народный депутат от фракции партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Интересовало депутатов и то, кто из представителей ОРДЛО может попасть под амнистию.

"Первое – это недопущение преследования и наказания участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году, именно в 2014 году, и это записано в Минских договоренностях", – сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Точно не попадут под амнистию те, кто совершил тяжкие преступления. Всех буду тщательно проверять.

Спрашивали депутаты и о том, как будет действовать Украина во время выполнения минских соглашений, в частности, после одобрения формулы Штайнмайера.

"Формула предусматривает связь между проведением локальных выборов и вступлением в силу специального статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эта формула завязана на два закона. Какими эти законы будут, так и будет она исполнятся", – заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В ведомстве сообщили: Россия на переговорах в Минске добивается введения на постоянной основе особого статуса Донбасса. Но определяться он юудет законом, который должна принять Верховная Рада. Поэтому, мол, все будет зависеть от депутатов. Дальнейшие шаги, как со стороны Украины, так и России, должны обсудить на встрече в нормандском формате. Предварительно она запланирована на ноябрь. В "Батькивщине" заявляют: нужно настойчиво отстаивать главные для нас вопросы.

"Первое – это обмен военнопленными по формуле всех на всех, и это очень важно. Следующее, чтобы все-таки было четко договорено о выводе российских войск и установлении контроля пограничниками над украинско-российской границей. И тогда можно говорить о следующих вещах", – заявил народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.

Спрашивали депутаты и о том, что будет с энергетической безопасностью. В основном – как допустили, что Украина начала закупать киловатты в России.

"Последний раз импортировалась электроэнергия из Российской Федерации в 2015 году. И то потому, что она шла через территорию Украины в оккупированный Крым. С тех пор никаких закупок в Российской Федерации не было. Почему вы пришли, и сразу началась покупка электроэнергии для коммерческих нужд?", – задал вопрос народный депутат от фракции партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Действительно, есть импорт. Но это вопрос рынка. И это, во-первых, вопрос к Верховной Раде, поскольку Кабинет министров не принимает законодательства. И если законодатель определил, что есть возможность импортировать, то рынок открылся, и соответственно игроки на рынке отреагировали", – говорит первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

В "Европейской Солидарности" уже зарегистрировали законопроект, который должен отменить положение закона, которое эксперты называли "поправкой Геруса". Именно эта поправка, мол, и позволила покупать киловатты из России.

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