Первый уголовный: нардеп Поляк попался на "кнопкодавстве" (видео)

Депутат голосовал за отсутствующего коллегу при рассмотрении поправок к закону о рынке земли

В Верховной Раде засекли первого народного депутата-"кнопкодава" после того, как в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за голосование парламентариями вместо своих коллег.

Как сообщает проект "Чесно", им оказался внефракционный мажоритарщик Владислав Поляк (73 округ, Закарпатье). 21 февраля он активно "кнопкодавил" за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Закон нардеп нарушил с самого утра – помимо себя, он зарегистрировал на пленарном заседании еще и своего отсутствующего коллегу из фракционной группы "Доверие" Василия Петевку, который должен был сидеть справа от него. Как видно на табло, регистрация состоялась на обоих пультах.

/ Фото: Чесно

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Также он попался на том, что во время голосования за поправку №1223 к закону о рынке земле Поляк сначала голосует на пустующем месте справа, после чего нажимает на кнопку на своем пульте. На табло "Рада" отчетливо видно, что с обоих пультов проголосовали "за".

/ Фото: Чесно

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При рассмотрении поправки №1420 к этому же закону Поляк тоже "кнопкодавил" – сначала проголосовал за себя, а потом – за Петевку.

/ Фото: Чесно

Его нарушения также удалось снять на видео.

Напомним, что с прошлого месяца в Украине ввели уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата. Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также лишением мандата.

Любопытно, что соавтор одного из законопроектов об уголовной ответственности за "кнопкодавство" нардеп Василий Нимченко тоже попался на неличном голосовании.

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