Первый визит Зеленского в США: в планах выступление в ООН и встреча с Трампом

Глава государства пробудет в Нью-Йорке до 26 сентября и его ожидает много встреч

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Сегодня он начнет свой визит в США, который продлиться до 26 сентября. Он не только будет там выступать перед всем миром, но и должна состояться долгожданная встреча с американским коллегой.

Планируется, что украинский лидер 25 сентября выступит с речью во время общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН. Также он примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

На полях Генассамблеи Зеленский намерен провести ряд двухсторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как удалось ранее выяснить СМИ, встреча президентов Украины и США должна состояться 25 сентября продолжительностью в 45 минут (не исключается и больше времени на переговоры).

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Ожидается, что на встрече они обсудят вопросы Донбасса, привлечения американских инвестиций в украинскую экономику. Также предполагается, что Трамп во время беседы коснется и темы проведения расследования в отношении компании Burisma (членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена).

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Как сообщали новости "Сегодня", бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, чем Зеленский может заинтересовать Трампа. По ее словам, сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом.

В свою очередь бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Зеленскому для успешности переговоров нужно предложить Трампу то, что будет выгодно США и самому хозяину Белого дома, а также должен найти особый тонкий подход к американскому коллеге. Читайте больше, какие в США дают советы Зеленскому перед встречей с Трампом.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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