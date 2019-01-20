Первый всеукраинский форум оппозиционных сил "За мир и развитие" принял резолюцию
Форум постановил принять программу "Мир и развитие: 4 шага к успеху" в целом, как документ, который полностью раскрывает пути выхода из кризиса
Форум "За мир и развитие" объединил основные оппозиционные силы, чтобы противостоять политике войны, раскола общества, языковых и религиозных войн, политике нищеты.
В резолюции говорится о полном неприятие тех целей и средств, которыми оперирует власть.
"Мы говорим твердое "НЕТ" тому пути, который за нас, граждан Украины, выбрали провластные политики.
В условиях ослабления демократии, беспрецедентного давления на свободу слова, в условиях экономической разрухи, обнищания граждан Украины, перед угрозой эскалации военных действий, мы, участники форума, хотим подчеркнуть свою приверженность принципам мира и диалога на благо нашей страны и наших граждан", – говорится в резолюции.
Рассмотрев социально-экономические вопросы и проблемы, обсудив соблюдение прав и свобод граждан Украины, мы, участники форума, решили:
- Объединить свои усилия в борьбе против нынешней власти, а также тех политиков, которые открыто ее поддерживают или прямо поддерживают курс на уничтожение страны;
- Принять программу "Мир и развитие: 4 шага к успеху" в целом, как документ, который полностью раскрывает пути выхода из кризиса, указывает пути решения насущных проблем, а также дает дорожную карту первоочередных изменений в экономике, политическом устройстве страны, культурной и гуманитарных сферах. Программа "Мир и развитие: 4 шага к успеху" является тем фундаментом, на основе которого возможно строительство сильного государства с развитой экономикой, здоровым обществом, успешными гражданами;
- Отметить большой опыт и высокий профессионализм участников форума "За мир и развитие", способных эффективно и быстро воплотить в жизнь пункты Программы;
- Поддержать Вилкула Александр Юрьевича на очередных выборах Президента Украины;
- Призвать все оппозиционные партии и объединения, всех людей, сплотиться вокруг Александра Вилкула, ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА – Партии Мира и Развития, предложенного пути к успеху, и в честной политической борьбе определить программу развития нашей страны, выбрать будущее для себя и своих детей.
Принято единогласно участниками Первого всеукраинского форума оппозиционных сил "За мир и развитие".
20 января 2019 года, г. Запорожье.
Программу Александра Вилкула, как кандидата в президенты Украины, "Мир и развитие: четыре шага к успеху", – читайте ниже в прикрепленном файле.
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