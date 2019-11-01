Первый заместитель руководителя ОП представил нового главу Черниговской облгосадминистрации

/ Фото: Офис Президента Украины

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов по поручению главы государства Владимира Зеленского представил общественности Черниговской области нового главу областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

Об этом сообщает сайт президента.

/ Фото: Официальный сайт президента Украины Реклама

Во время рабочей поездки в Черниговскую область Сергей Трофимов зачитал указ президента о назначении Андрея Прокопенко руководителем ОГА и вручил ему соответствующее удостоверение.

Глава облгосадминистрации поблагодарил Владимира Зеленского за доверие и отметил, что готов к реализации программы реформ на Черниговщине.

Заметим, что Андрей Прокопенко родился в 1982 году. В 2003-м окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук. Был заместителем директора общественной организации "Молодежная альтернатива", исполнительным директором ОО "Институт процессов социального развития". С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью. Был депутатом Черниговского областного совета 7-го созыва.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя Тернопольской области.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину.

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