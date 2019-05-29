Первый зарубежный визит: стало известно, с кем Зеленский встретится в Брюсселе

Глава государства проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит свой первый зарубежный визит и посетит Брюссель, где проведет ряд встречи с руководством Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с представителями других высокопоставленных европейских и евроатлантических структур.

Зеленский намерен проинформировать партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудить пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с руководством ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Как сообщалось на днях, представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает планы Зеленского посетить Брюссель очень правильным решением. Он назвал главный приоритет для новой власти в отношении Европы.

"С 2014 визит президента Украины в Брюссель превратился в сакральный акт. Поэтому очень правильное решение. Сигнал – евроинтеграция – приоритет # 1. ЕС, хоть и переживает темные времена внутри и в мире, но другого ЕС у нас нет. Поэтому надо двигаться дальше. Держа США и Китай в голове", – говорил он.

А тем временем в Киеве прошла встреча с представителями Международного валютного фонда. Появились подробности встречи Зеленского с миссией МВФ.

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