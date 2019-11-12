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Песков: Дата саммита в "нормандском формате" не определена даже примерно

12 ноября, 12:42

Ведется работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дата возможного саммита в "нормандском формате" не определена, нет даже примерных сроков. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких дат (проведения саммита в нормандском формате) нет", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что нет даже примерных сроков.

Песков напомнил, что для проведения встречи необходимо завершить подготовительную работу.

"Есть понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной", - ответил он на вопрос, что именно еще предстоит сделать.

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Представитель Кремля отметил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи".

"Эта работа сейчас продолжается", - констатировал Песков.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что даты саммита в "нормандском формате"все еще нет, несмотря на выполнение Украиной необходимых условий.

Отметим, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в "нормандском формате" состоится в течение ближайших нескольких недель.

Также мы сообщали о том, что Германия и Франция приветствовали позитивное развитие в реализации Минских соглашенийпо урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором может быть утверждена дорожная карта по Донбассу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" состоится в ноябре либо до конца 2019 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

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