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Песков: Двусторонняя встреча Зеленского и Путина состоится до итоговой пресс-конференции лидеров

9 декабря, 18:54

Встреча состоится в 18.00 по местному времени (19.00 по Киеву)

/ Фото: Сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина состоится до итоговой пресс-конференции лидеров.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Сегодня".

Кроме того, стало известно, что встреча состоится в 18.00 по местному времени (19.00 по Киеву).

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Ранее сообщалось, что отдельная двусторонняя встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – может состояться в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).

Между тем, в Париже начались первые за последние три года переговоры по Донбассу в "нормандском формате". Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин впервые встретились, а "рассудят" их президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

В тренде
План Зеленского: с чем Украина отправилась в Париж
REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Зеленский прибыл в Париж еще 8 декабря, а остальные лидеры только сегодня. В Елисейский дворец первой приехала Меркель, затем президент Украины и последним прибыл российский лидер. Всех их встречал президент Франции. Смотрите видео прибытия Зеленского, Путина и Меркель в Елисейский дворец.

После этого прошли короткие (примерно по 40 минут) двухсторонние встречи: Макрон-Зеленский, Меркель-Путин; потом Зеленский-Меркель и Путин-Макрон.

Далее лидеры пришли за общий "нормандский стол" в присутствии своих советников. Зеленский и Путин сели напротив друг друга. Президенту Украины подготовили толстую папку бумаг, которые он долго рассматривал перед началом переговоров.Отметим, что ранее президенты Украины и России провели только три телефонных разговора и встречаются впервые.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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встреча Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат Дмитрий Песков

Источник: Сегодня

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