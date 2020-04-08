Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкций

Россия хочет на фоне пандемии добиться снятия санкций, но при этом не намерена менять политику в отношении Украины, чтоб достичь своей цели. Об этом дали понять в Кремле.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль скорректировать политику по отношению к Украине в обмен на снятие санкций, о чем заявили бывшие американские послы в Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет".

"Эта точка зрения (экс-послов) совершенно не реалистична, во многом даже абсурдная. Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса – она никогда туда не заходила. А что касается Крыма, то там вопрос "если" или "когда" не стоит. Крым – это часть РФ со всеми вытекающими последствиями", – заявил он.

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Отметим, что в колонке для издания NPR трое бывших американских послов в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор высказали мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть Соединенные Штаты и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на востоке Украине в случае, если он прекратится. И якобы кризис из-за коронавируса может заставить Кремль согласиться на такой вариант.

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Послы отмечали, что ключевым здесь требованием является выход России с Донбасса и взятие Украиной под контроль границы, а также снятие остальных санкций в случае возвращения Крыма Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу. Украинская сторона отмечала, что Москва хотела протолкнуть с помощью своего проекта резолюции механизм для снятия международных санкций.

В то же время политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценил вероятность снятия санкций с России. Он считает, что на данный момент ни США, ни ЕС не будут даже рассматривать такой вариант, а вот после победы над коронавирусом ситуация может измениться.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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