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Песков обвинил Украину в неготовности к телемосту

9 июля, 14:54

Песков считает, что телемост должен был состояться

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "выразил сожаления", что телемост между Россией и Украиной не состоялся. По его мнению, "это была хорошая инициатива".

"Мы безусловно сожалеем, что телемост не состоялся", - сказал он.

"Считаем, что это была очень правильная инициатива двух телеканалов", - отметил пресс-секретарь. При этом Песков обвинил украинскую сторону в неготовности к телемосту.

Также Песков не согласился с мнением о том, что, возможно, такой проект в российско-украинских отношениях пока является преждевременным.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля разгорелся скандал в связи с планами провести телемост украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия-24", о чем объявил пропагандист Дмитрий Киселев. Телемарафон был запланирован на 12 июля. Однако после жесткой реакции внутри страны, украинский телеканал решил отказаться от этой идеи. Так, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста. Он объяснил, для чего устроена новая "провокация", и чего ждать от политиков накануне выборов.


В свою очередь в ГПУ расценила инициативу телемоста с Россией как госизмену. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями провести телемост. Также стало известно, что указанные действия подпадают под ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.


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Тег Россия, Песков, телемост, Украина

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Источник:

ТАСС

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