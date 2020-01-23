В Кремле объяснили, почему Зеленский и Путин разминулись в Израиле

Путин фактически смог только поприветствовать других глав государств и правительств, которые принимали участие в форуме

/ Фото: Сегодня

Какого-либо контакта между президентами России и Украины в Иерусалиме не было.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Не было. Владимир Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

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Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Иерусалим из-за нехватки времени не имел возможности провести полноформатные встречи с другими главами государств и правительств, приглашенными на форум памяти жертв Холокоста.

"Он фактически смог только поприветствовать других глав государств и правительств, которые принимали участие", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, с кем, кроме премьер-министра и президента Израиля, Путин успел пообщаться во время визита в Иерусалим.

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На форуме российский лидер, в частности, обменялся рукопожатием с наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом и с президентом Франции Эманюэлем Макроном. Кроме того, Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на этом же мероприятии. С президентом Реувеном Ривлином и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху у Путина состоялись отдельные встречи.

Напомним, первая встреча президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным состоялась в Париже в декабре. В России пустили слух, что они могут встретиться в Израиле в ближайшие дни. В Офисе президента опровергли это и заявили, что такая встреча не планируется.

Отметим, что главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram написал, что "в Израиле завтра (23 января) состоится встреча президентов России и Украины", при этом не ссылаясь ни на какие источники.

В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, на каких условиях возможна вторая встреча Зеленского и Путина. После первой встречи были достигнуты определенные договоренности, а теперь нужно дать новый импульс в их выполнении.

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