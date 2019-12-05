Песков озвучил особенности документа, который могут принять после "нормандской встречи"

В Москве озвучили сдержанный оптимизм относительно перспектив украинских-российских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в "нормандском" формате, по его итогам может быть принят документ необязывающего характера.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, если вы говорите "прорыв в российско-украинских отношениях", то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм", – сказал Песков.
Он пояснил, что лидеры "уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение".
Пресс-секретаря спросили, следует ли ожидать по итогам саммита в Париже "какое-то соглашение, устное или письменное".
"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что первый позитивный момент — это уже сама встреча.
"Второе — действительно, была проделана домашняя работа и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это необязывающий документ, необязывающее соглашение", – сказал Песков.
При этом, по его словам, "в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание".
"Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы", – сказал он.
Так или иначе, по его словам, "состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками "нормандского формата", что тоже очень ценно в нынешней ситуации".
Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский же озвучил свои приоритеты накануне встречи.
Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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