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  1. Новости политики

Песков рассказал, что придумали в Кремле для Украины

11 июня, 19:53

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Заявления спикера Путина о войне на Донбассе откровенно противоречат друг другу

В Кремле, где ранее цинично оценили первой год президентства Владимира Зеленского, отличились новыми заявления об Украине. На этот раз они противоречат друг другу.

Во время брифинга 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подконтрольные РФ временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей "самопровозглашенными республиками", но в то же время, война на Донбассе, по его словам, является "внутриукраинским конфликтом".

"Мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт", – ответил он на вопрос, не поменялась ли позиция Кремля касательно войны на востоке Украины.

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Несмотря на это, у Путина, так называемые "ДНР" и "ЛНР", считают "самопровозглашенными республиками, которые заявили о выходе из Украины".

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Кроме того, спикер Владимира Путина цинично "объяснил" российскую паспортизацию на Донбассе тем, что Украина якобы "отторгла" жителей оккупированных территорий. Напомним, ранее стало известно о том, что у представителей ОРДЛО, которые участвуют в заседаниях Трехсторонней контактной группы, есть российские паспорта.

Напомним, что ранее в интервью "Сегодня" бывший советник Путина Андрей Илларионов заявил, что, пока Путин остается у власти в России, мирные переговоры по Донбассу не могут быть успешными.

А о чем ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы, смотрите в видеосюжете:

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Россия война на востоке Украины война на Донбассе Дмитрий Песков война в Украине

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