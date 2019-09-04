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В Кремле прокомментировали информацию об обмене пленными

4 сентября, 09:06

Песков пообещал: "Факт станет известным"

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что "обмен" удерживаемых лиц между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал: "Факт станет известным".

Напомним, СМИ заявляли, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели. Об этом им сообщили дипломатические источники. 

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Отмечается, что скорее всего обмен пройдет 7 сентября, однако, договоренности носят предварительный характер.

Напомним, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

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В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

Как передавали "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до новостей, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву якобы для отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

В то же время, помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что обмен заложниками будет осуществлен в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Интерфакс-Украина

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