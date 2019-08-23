Песков заявил о развитии договоренностей между Путиным и Зеленским

Кремль констатирует начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока мы констатируем начало диалога между президентами Путиным и Зеленским, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе разговоров", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами.

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Напомним, на этой неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял о возможности скорого обмена между Украиной и РФ удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. После этого адвокат осужденных в Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин рассказал , что все трое проходят "юридическую процедуру оформления обмена", который может состояться уже в ближайшее время. По словам адвоката, в списке на обмен есть и другие лица.

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Кроме того, в пятницу 23 августа, в Киеве прилетела уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

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