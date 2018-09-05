Петиция на сайте Белого дома за освобождение Сенцова набрала уже более 80 тыс. подписей

Осталось 3 дня, чтобы собрать 100 000 подписей для рассмотрения петиции по делу Олега на сайте Белого Дома

Петиция на сайте Белого дома за освобождение незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова набрала уже почти 80 тыс. подписей. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в США.

"Олег Сенцов держит 115 день протестную голодовку ради освобождения почти 70 украинских политических заключенных Кремля. Осталось 3 дня, чтобы собрать 100 000 подписей для рассмотрения петиции по делу Олега на сайте Белого Дома", – говорится в сообщении.

"Мы почти у цели. Абсолютно каждый может внести свой вклад в помощь украинским пленным, которые находятся за решеткой в России", - отметили в посольстве.

Тем времени на сайте петиций Белого дома на петиции за освобождение Сенцова на данный момент видно, что ее подписали уже более 83 тысяч человек из 100 тысяч необходимых.

Как известно, Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.