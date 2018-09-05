Петиция на сайте Белого дома за освобождение Сенцова набрала уже более 80 тыс. подписей

Сегодня, 20:03

Осталось 3 дня, чтобы собрать 100 000 подписей для рассмотрения петиции по делу Олега на сайте Белого Дома

За петицию еще можно проголосовать. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
За петицию еще можно проголосовать. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Петиция на сайте Белого дома за освобождение незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова набрала уже почти 80 тыс. подписей. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в США.

"Олег Сенцов держит 115 день протестную голодовку ради освобождения почти 70 украинских политических заключенных Кремля. Осталось 3 дня, чтобы собрать 100 000 подписей для рассмотрения петиции по делу Олега на сайте Белого Дома", – говорится в сообщении.

"Мы почти у цели. Абсолютно каждый может внести свой вклад в помощь украинским пленным, которые находятся за решеткой в России", - отметили в посольстве.

Тем времени на сайте петиций Белого дома на петиции за освобождение Сенцова на данный момент видно, что ее подписали уже более 83 тысяч человек из 100 тысяч необходимых.

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Как известно, Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченкокоторый отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле
Россия, петиция, Сенцов

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"Сегодня"

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