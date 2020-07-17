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Петицию об отставке Зеленского подписали 25 тысяч человек

17 июля, 18:46

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президенту припомнили его прошлогоднее обещание уйти с поста, если он нарушит закон

Из-за скандала с налоговой декларацией президента Украины Владимира Зеленского призвали уйти в отставку – соответствующая онлайн-петиция уже набрала необходимое количество подписей.

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Автор петиции – некий Виктор Уколов – призвал президента сложить полномочия после того, как НАПК уличило его в несвоевременной подаче изменений в налоговой декларации.

Ранее в этом месяце стало известно о том, что президент скрыл от налоговиков покупку и продажу облигаций на крупную сумму. На этом фоне ему припомнили его прошлогоднее заявление в эфире одного из украинских телеканалов о том, что он сложит полномочия, если нарушит закон.

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям", – утверждает автор петиции.

Впрочем, подписанты предлагают президенту и другой вариант – не подавать в отставку, а признаться, что он солгал избирателям в прошлом году.

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С 8 июля, то есть, менее чем за десять дней, документ собрал более 25 тысяч подписей, что делает его обязательным к рассмотрению президентом.

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Стоит отметить, что это уже далеко не первая петиция об отставке Зеленского – одна собрала 25 тысяч подписей буквально через четыре дня после его триумфа во втором туре президентских выборов в прошлом году.

Напомним, что ранее в этом году глава государства назвал условия своей отставки – он готов сложить полномочия, если его обвинят в коррупции.

Как уже сообщалось, в мае исполнился год, как Владимир Зеленский у власти. Что ему удалось достичь за этот срок, смотрите в видеосюжете:

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отставка петиция Владимир Зеленский НАПК президент Украины

Источник: Сегодня

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