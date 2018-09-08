Петр и Марина Порошенко отмечают "янтарную" годовщину: опубликованы фото и видео

Сегодня, 13:59

Порошенко признался, что они с женой решили отметить семейный праздник именно в Житомире

Фото: Twitter Петра Порошенко
Фото: Twitter Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина Порошенко 8 сентября отмечают 34-ю, "янтарную" годовщину со дня свадьбы. Об этом во время празднования Дня Житомира рассказал сам глава государства, передает "Укринформ".

"Мы с Мариной поженились ровно 34 года назад. Говорят, что это "янтарная" свадьба. Мы думали, где отпраздновать годовщину, и решили, что это должен быть именно Житомир", – рассказал он.

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Супруги Порошенко вместе с вице-премьером Геннадием Зубко в сопровождении мэра Житомира прошлись по пешеходной улице – Михайловской и поздравили житомирян с Днем города.

Отметим, что ранее в сети появились президентские поздравления в адрес сразу шести украинских городов, которые 8 сентября празднуют свой "день рождения". Теплые слова глава государства выразил жителям Днепра, Луганска, Луцка, Николаева, Винницы и Житомира.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны с 26-летием создания. Во время торжеств он отметил, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов.
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Источник:

"Сегодня"

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